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В Украине каждый третий мужчина и каждая пятая женщина рискуют заболеть раком
07.02.2017 19:12

В Украине каждый третий мужчина и каждая пятая женщина рискуют заболеть раком

В Украине более одного миллиона человек болеет онкологическими заболеваниями, сообщает УНН.

По словам заместителя Минздрава Украины Романа Илыка, каждая пятая женщина в Украине находится в зоне риска заболеть раком.

"Каждый третий мужчина и каждая пятая женщина на сегодня в Украине находятся в зоне риска. В нашей стране показатель выживаемости в среднем 41,4%, в ЕС, для примера, показатель составляет 52%, в США - 64%. За этими статистическими данными стоят жизнь и здоровье каждого гражданина Украины, который потенциально может быть болен раком ", - сообщил Илык.

Кроме этого, в Украине до сих пор не существует стратегии и плана действий в части борьбы с онкологией.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Италии из-за угрозы развития рака отказываются продавать Nutella.

 

Теги материала: онкобольные, онколог, онкология, минздрав, выживание
Новости СМИ2
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