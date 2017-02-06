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В Лондоне появилось кафе, в котором за еду нужно расплачиваться физической тренировкой
06.02.2017 21:51

В Лондоне появилось кафе, в котором за еду нужно расплачиваться физической тренировкой

В Лондоне открылось кафе Run for Your Bun в котором за заказ расплачиваются не деньгами, а физическими упражнениями. Об этом передает Tourdream.

В Run for Your Bun посетитель может заработать бесплатный ланч, выполнив шестиминутную высокоинтенсивную программу - приседания, упражнения для пресса, выпады ног, отжимания, упражнения на беговой дорожке и велотренажере. При этом, между упражнениями можно делать передышку в 30 секунд.

Как следует потренировавшись, голодный посетитель получает здоровую еду - питу с овощами с копченым лососем или жареным сыром. Также в кафе предложат полезный перекус - орехи, фрукты, базилик.

В компании-владельце сети David Lloyd Clubs отметили, что идея создать такое кафе родилась после того, как провели исследование, которое показало: 90% времени рабочие проводят в офисах за столом.

Учитывая, что средний рабочий день длиться 8 часов, получается 1576 часов в год сидения на стуле, а это, по подсчетам экспертов, около 65 дней.

Также из тысячи опрошенных треть обедает прямо перед монитором, заказывая при этом еду через мобильные приложения. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Украину идет эпидемия кори. Показатели заболеваемости этой болезнью возросли после после эпидемического спада с 2013 года.  

Теги материала: спорт, еда, Лондон, зарядка
Новости СМИ2
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