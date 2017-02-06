Российские ученые признали гомеопатию лженаукой

MIGnews.com.ua

В России комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований выпустила меморандум, который признает гомеопатию лженаукой, сообщает klnran.ru .

По словам ученых, они пришли к выводу, что гомеопатия в целом научно не обоснована и ее методы диагностики и лечения абсолютно не работают.

Стоит отметить, что комиссия предложила свои рекомендации гомеопатам, чтобы они не использовали гомеопатические препараты в качестве единственного способа лечения пациентов. Исследователи обратились и к аптекарям с просьбой создать для продажи гомеопатических веществ отдельные стойки, а врачам комиссия посоветовала сообщать своим пациентам о лженаучности и неэффективности гомеопатии.

А vинздраву России комиссия порекомендовала пересмотреть решения о внедрении гомеопатии в систему российского здравоохранения, которые приняли около 20 лет.