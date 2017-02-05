Медики предупредили украинцев о приближающейся эпидемии кори

MIGnews.com.ua

В Украине повышается уровень заболевания корью среди населения после предварительного эпидемического спада, который длился с 2013 года. Об этом сообщает Центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения .



В 2016 году в 10 регионах было зарегистрировано 102 случая болезни в 10 регионах. Показатели заболевания корью возросли в шести областях страны: Ивано-Франковской (78 случаев), Одесской (6 случаев), Львовской (5 случаев), Черновицкой (3 случая), Днепропетровской (2 случая), Кировоградской (1 случай).

В отдельных регионах наблюдались вспышки и групповые заболевания. Таким образом, пять вспышек кори зафиксировали в период с сентября 2016 по январь 2017 года в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, во время которых заболел 41 человек. Из них три случая кори зарегистрировали в общеобразовательных школах, среди них две школы в пгт. Делятин и одна - в г. Надворная. Другие вспышки кори наблюдались в семьях пгт. Делятин.

Также корью болели семьи Одессы в августе 2016 года, где заболело трое детей. Все они оказались непривитыми от этой болезни из-за отказа родителей.

В 2016 году умер от кори один взрослый из Днепропетровской области.

"Согласно обобщенных данных, за 2016 год корью в Украине болели преимущественно непривитые лица (37), лица с отсутствующими данными о прививках (11) и лишь с одной вакцинацией без ревакцинации (26), вместе 74 человека, что составляет 72,5% от всех заболевших 102 человек", - уточняют медики.

Среди этих 102 человек 58 (56,8%) - дети раннего, младшего и среднего возраста. Из них 50 (86%) непривыты по Календарю, пятеро (8.6%) по неизвестным данным о вакцинации.

Остальные 27 - дети старшего возраста и подростки, а также 17 взрослых с пониженным иммунным статусом.

Вышеуказанные данные свидетельствуют о приближении очередной эпидемии кори Украины на фоне низкого уровня охвата профилактической вакцинации, которая наблюдается в последние годы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, ученые установили, что человек должен работать не более 39 часов в неделю. Превышение максимума грозит нарушением физического и психического состояний.