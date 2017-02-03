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Ученые заявили, что в неделю нельзя работать больше 39 часов
03.02.2017 17:45

Ученые заявили, что в неделю нельзя работать больше 39 часов

Медики из Австралии сообщили, что человек не должен работать в неделю больше, чем 39 часов. Слишком высокая занятость вредит физическому и психическому состоянию человека. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на сайт Австралийского национального университета.

В ходе исследований выяснилось, что из-за больших нагрузок человек не может тратить свое личное время на спокойный прием пищи и уход за собой. Однако в Австралии как минимум 65% людей, занятых на постоянной работе, уделяют ей больше 40 часов.

При проведении исследований были изучены данные о восьми тысячах работников страны. Также одна из участниц исследования Линдалл Страздинс, которая представляет научную школу Австралийского национального университета, рассказала, что миф о том, что для хорошо выполненной работы необходимо тратить много часов, необходимо развеять.

Помимо этого, ученые отметили, что особое внимание нудно обратить на женщин, которым приходится после продолжительного рабочего дня выполнять домашнюю работу. Исследователи уверены, что их рабочий день нужно сократить еще больше.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, психологи из Пакистана назвали симптомы социальной аллергии на людей.

Теги материала: Австралия, работа, время, ученые, здоровье
Новости СМИ2
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