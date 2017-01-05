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В организме человека нашли новый орган
05.01.2017 12:10

В организме человека нашли новый орган

Ученые обнаружили, что брыжейка - часть пищеварительной системы - не состоит из раздельных частей, а являет собой единый орган. Об этом пишет Science Alert, передает Новое время.

Данный факт выяснился в ходе недавних исследований профессора хирургии Кэлвина Коффи из Университета Лимерика в Ирландии.  

"Анатомическое описание, которое было дано более 100 лет назад, было неправильным. Этот орган далек от раздробленности. Это просто одна сплошная структура. Когда мы подойдем к брыжейке как к любому другому органу, мы можем классифицировать брюшные заболевания с точки зрения этого органа", - считает Коффи.

Также ученый подчеркнул, что исследование патологий брыжейки должно стать отдельным полем медицинских работ на уровне изучения гастроэнтерологии и других областей знаний.

По мнению Коффи, изучению брыжейки нужно посвятить отдельный раздел медицинской науки.

Более того, нововведения в учебную программу медицинских ВУЗов США внесут уже в этом году. Также новую классификацию брыжейки как органа уже внесли в один из самых авторитетных медицинских учебников - "Анатомию Грея".

 До признания брыжейки органом, она считалась брюшной складкой, состоящей из двух листков, с помощью которой тонкая кишка прикреплена к задней стенке живота.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, ученым удалось омолодить организм с помощью стволовых клеток. Эксперимент с омоложением провели на мышах. 

Теги материала: орган, тело, человек, ученые, исследования
Новости СМИ2
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