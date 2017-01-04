МОЗ: Эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в Киеве и 21 области Украины

В среду, 4 января, Министерством здравоохранения зафиксировано превышение эпидемиологического порога в столице Украины и еще 21 области, сообщает Українські новини.
По словам директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергея Чумака, эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией превышен в 21 области и Киеве.
Кроме этого, в Киевской, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Закарпатской и Черновицкой областях эпидпорог превышен почти в два раза.
Стоит отметить, что в самом городе Киев уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 21%.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией в Украине заболело уже более 400 тыс. человек. Из них 64,5% - дети до 17 лет.