МОЗ: Эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в Киеве и 21 области Украины

MIGnews.com.ua

В среду, 4 января, Министерством здравоохранения зафиксировано превышение эпидемиологического порога в столице Украины и еще 21 области, сообщает Українські новини .

По словам директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергея Чумака, эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией превышен в 21 области и Киеве.

Кроме этого, в Киевской, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Закарпатской и Черновицкой областях эпидпорог превышен почти в два раза.

Стоит отметить, что в самом городе Киев уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 21%.