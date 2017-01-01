Ученые: употребление пива приводит к разложению внутренних органов

MIGnews.com.ua

Чешские ученые выяснили, что регулярное употребление пива приводит к разложению внутренних органов. Об этом сообщил Сегодня.ua .

Кроме этого, глава исследовательской группы Университета имени Томаша Гаррига Масарика заявил о том, что все факты о пользе этого слабоалкогольного напитка являются мифами.

По словам ученых, употребление пива приносит намного больше вреда в сравнении с любым другим продуктом или напитком. Этот факт может подтвердить европейское лидерство Чехии по количеству случаев заболевания раком селезенки и почек.

Но немецкие ученые, апеллируя заявления чешских, твердят, что пиво меньше вредит организму, чем напитки на этаноле.