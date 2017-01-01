ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Здоровье
Ученые: употребление пива приводит к разложению внутренних органов
01.01.2017 21:02

Ученые: употребление пива приводит к разложению внутренних органов

Чешские ученые выяснили, что регулярное употребление пива приводит к разложению внутренних органов. Об этом сообщил Сегодня.ua.

Кроме этого, глава исследовательской группы Университета имени Томаша Гаррига Масарика заявил о том, что все факты о пользе этого слабоалкогольного напитка являются мифами.

По словам ученых, употребление пива приносит намного больше вреда в сравнении с любым другим продуктом или напитком. Этот факт может подтвердить европейское лидерство Чехии по количеству случаев заболевания раком селезенки и почек.

Но немецкие ученые, апеллируя заявления чешских, твердят, что пиво меньше вредит организму, чем напитки на этаноле.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 30 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому повышается акциз: на спирт этиловый на 20%, на пиво на 12%, на слабоалкогольную продукцию - 12%.

Теги материала: пиво, ученые, исследование, алкоголь
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Лучшие советы, которые помогут справиться с похмельем после Нового года
Важное
Лучшие советы, которые помогут справиться с похмельем после Нового года
Ученые вычислили смертельную дозу конфет
Важное
Ученые вычислили смертельную дозу конфет  Видеорепортаж
В ВОЗ рассказали о смертности от алкоголя в европейском регионе
Важное
В ВОЗ рассказали о смертности от алкоголя в европейском регионе
Ученые посоветовали в новогодние праздники отдохнуть от соцсетей
Важное
Ученые посоветовали в новогодние праздники отдохнуть от соцсетей
Ученые рассказали, почему женщины чаще избегают смертельных болезней
Важное
Ученые рассказали, почему женщины чаще избегают смертельных болезней
Британия предоставила разрешение на рождение ребенка от трех родителей
Важное
Британия предоставила разрешение на рождение ребенка от трех родителей

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В полиции рассказали подробности стрельбы возле Дворца спорта
Эксклюзив  В полиции рассказали подробности стрельбы возле Дворца спорта  Фоторепортаж
30.12.2016
Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога
Эксклюзив  Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога
30.12.2016
"Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
Эксклюзив  "Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
30.12.2016
Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году
Эксклюзив  Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году  Видеорепортаж
30.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика