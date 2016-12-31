Лучшие советы, которые помогут справиться с похмельем после Нового года

MIGnews.com.ua

Многие люди сталкиваются с похмельем после празднования Нового года, часть из них весь день 1 января проводят в постели, приходя в себя. Специалисты советуют способы, которые помогут справиться с неприятными чувствами, если выпито было много, но не слишком, передает HealthInfo .

Любая вода поможет вымыть из организма токсины и иные продукты распада алкоголя, однако минеральная вода, кроме названного ранее, поможет восстановить водно-солевой баланс. Из минеральной воды лучше всего выпустить пузырьки и пить по полстакана три раза в день.

Соки содержат множество витаминов, которые необходимы организму для восстановления. Фруктовые соки, особенно апельсиновый, яблочный и мультифруктовый, рекомендуется разбавить водой, если желудок раздражен. Самым лучшим вариантом в таком случае станут овощные соки.

В рассоле из-под кислой капусты и соленых огурцов содержится необходимое количество минералов и соли, которые восстанавливают нехватку веществ.

Зеленый чай богат антиоксидантами, которые выводят из организма токсины, в мед содержит идеальный состав фруктозы, калия и магния.

Кисломолочные продукты, например, тан, айран и кефир, являются хорошим средством для перегруженного излишествами желудка и кишечника.

Банановый коктейль из двух бананов, стакана молока и двух ложек меда отлично справятся с похмельем.

Французский коктейль, состоящий из лимонного сока и двух равных частей белого вина и газированной воды, поможет снять симптомы похмелья.

Бульон или холодец помогут успокоить желудок и избавиться от головной боли.

Сорбенты и атнипохмелины необходимо принять, если чувствуете, что переборщили с алкоголем.

Ученые из Франции советует заесть похмелье кисточкой винограда, так как в нем есть антиоксиданты, выводящие токсины.