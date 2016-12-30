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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве пошел на спад
30.12.2016 19:35

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве пошел на спад

В четверг, 29 сентября, в Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 23,8%. Об этом сообщил УНН.

"Снижение заболеваемости происходит за счет взрослого, так и детского населения. Так, детей заболели 15926 (снижение на 25,3%). В частности, наблюдается уменьшение заболеваемости на 7,2% среди детей одного года. У киевлян в возрасте от 1 до 4 лет уменьшилась заболеваемость на 11,8%, а от 5 до 9 лет - на 26,4%. Также наблюдается снижение заболеваемости на 40,5% среди возрастной группы от 10 до 14 лет, от 15 до 17 лет - уменьшение на 42,4%. Меньше стали болеть и школьники - на 36,3%, а взрослые - на 21,7% ", - проинформировал заместитель председателя КГГА, Николай Поворозник.

По данным источника, сейчас в учреждениях здравоохранения госпитализированы 205 взрослых и 215 детей.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Билл Гейтс предупреждает, что в ближайшие десять лет эпидемия гриппа может поставить на колени все человечество.

Теги материала: грипп, эпидемия, спад, КГГА, Киев, врачи
Новости СМИ2
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