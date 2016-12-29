Ученые вычислили смертельную дозу конфет

MIGnews.com.ua

Американские ученые рассказали, сколько съеденных конфет может привести к смерти. Об этом сообщил Sundaynews .

Стоит отметить, что за прошлый Хэллоуин было продано около трех миллиардов конфет и батончиков.

А как известно, любая сладость состоит из сахара и именно переизбыток последнего является одним из факторов появления различных недугов, в том числе ожирения. А употребление более полторы тысячи конфет может грозить заядлым сладкоежкам смертью.

По данным источника, при постоянном употреблении сладостей среднестатистический человек ежедневно превышает допустимую норму потребления сахара.

Совсем недавно в сети появилось видео, в котором подробно рассказывается, что происходит с человеком, когда он не следит за количеством съеденных конфет.