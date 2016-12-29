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Ученые вычислили смертельную дозу конфет
29.12.2016 19:03

Ученые вычислили смертельную дозу конфет  Видеорепортаж

Американские ученые рассказали, сколько съеденных конфет может привести к смерти.  Об этом сообщил Sundaynews.

Стоит отметить, что за прошлый Хэллоуин было продано около трех миллиардов конфет и батончиков.

А как известно, любая сладость состоит из сахара и именно переизбыток последнего является одним из факторов появления различных недугов, в том числе ожирения. А употребление более полторы тысячи конфет может грозить заядлым сладкоежкам смертью.

По данным источника, при постоянном употреблении сладостей среднестатистический человек ежедневно превышает допустимую норму потребления сахара.

Совсем недавно в сети появилось видео, в котором подробно рассказывается, что происходит с человеком, когда он не следит за количеством съеденных конфет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее ученые назвали отсутствие холестерина одной из приичин преждевременной смерти.

Теги материала: ВИДЕО, конфеты, сладости, смерть, сахар, учение
Новости СМИ2
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