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Метод Оливье: 10 советов эффективного похудения
28.12.2016 21:27

Метод Оливье: 10 советов эффективного похудения

Оливье Буркен, официальный диетолог Олимпийской спортивной конфедерации Швейцарии, в интервью для Vogue.ua рассказал что, как и когда нужно есть, чтобы похудеть. .

Когда начинать худеть?

Не существует никакого "хорошего сезона". Хотя летом действительно проще: аппетит снижается сам по себе, а зимой -  чувство голода, наоборот, растет. Но трюк в том, что зимой можно спрятать лишний вес под одеждой, а летом прятаться некуда. И идея состоит в том, чтобы поддерживать идеальный вес постоянно.

Вода

"Насчет того, сколько и какой воды нужно пить, существует столько теорий!  Но мое мнение неизменно: вы должны просто пить – минимум 2 литра воды в сутки. И постоянно менять воду, не застревая на какой-то определенной марке – San-Pellegrino, Evian, Perrier, Laurent-Perrier (шампанское – Прим.ред.) время от времени тоже не помешает", - хохочет диетолог Оливье.

Приемы пищи

Завтрак - самый важный прием пищи в течение дня, к этому надо приучать и детей.  Верный путь набрать вес – не завтракать. Вопреки распространенному мнению, утром не стоит выбирать углеводы: булочки, блины и сырники с нутеллой, - в надежде на то, что за день можно легко расходовать калории. Лучше выбирать белковую пищу: есть потом захочется только к обеду.

Ужинать надо за 3 часа до отхода ко сну. В идеале - в 7-8 вечера.

Перекусы

Частые перекусы ведут к набору веса, - считает доктор. Но есть и полезная еда, которая утолит голод. Так, когда нет времени готовить еду или идти в ресторан, можно съесть 100 г грибов, сырых шампиньонов. Они содержат много калия и очень полезны. Вдобавок в них очень мало калорий, но много белка, который отлично справляется с любым аппетитом.

Холестерин

Одна причина повышенного холестерина - злоупотребление кофе. Еще одна из парадоксальных причин – резкое ограничение жиров при диете. Жир должен быть в организме, иначе тело начнет производить так называемый плохой холестерин.

А вот яйца уровень холестерина в крови не повышают. Я каждое утро съедаю 2 вареных яйца, и никаких проблем у меня нет. Главное, не съедать по 3-4 штуки перед сном.

Аппетит

Каких-то трав или специй, которые помогают снизить аппетит, не существует. Утолить чувство голода надолго помогает белковая пища. Хорошо помогает и биодобавка cпирулина, которую я прописываю своим пациентам. Она стоит немало, но дешевые добавки - бесполезны.

Алкоголь

Я ценю хороший алкоголь. Но в нем столько калорий! Если полностью его исключить, можно избавиться от множества лишних калорий и килограммов. Улучшится и кожа.

Впрочем, один-два бокала сухого красного вина (в нем много полифенолов и антиоксидантов) полезны для сердца. Бокал – это 50 мл, ни каплей больше, - улыбается доктор.

Масло

На каждый день подойдут оливковое, ореховое, льняное или рапсовое масла. В них много кислот Омега-3, которые очень важны для тех, кто хочет быть в форме. Их миссия - помогать организму сжигать жир. Неоспорима их польза для сердца, мозга и для всего организма. У многих людей анализы показывают недостаток этих важных кислот в организме. Омега-3 содержатся и в рыбе, поэтому надо ее есть 3-4 раза в неделю.

Дневная норма масла – 2 столовых ложки в день.

Вегетарианство

Анализы крови у вегетарианцев часто не так хороши, как хотелось бы: нередко они потребляют больше сахара, чем это нужно. И, к сожалению, это не только фрукты.

Тофу - хороший источник белка, но ведь невозможно постоянно есть только его. Киноа, чечевица и бобы - прекрасны, но протеин, который в них содержится, по составу аминокислот отличается от содержащихся в красном мясе. Я очень одобряю песковегетарианство, когда в меню значится рыба: она очень полезна.

Физическая активность

Ходите  и двигайтесь как можно больше. Даже 30-40 минут прогулки в день помогают улучшить физическую форму. Ненавидите ходить - купите собаку. Можно плавать в бассейне, заниматься на тренажерах, бегать трусцой, играть в теннис. Главное - посвящать спорту не меньше четырех часов в неделю.

Теги материала: оливье, диета, диетолог, салат, новогодний стол
Новости СМИ2
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