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Россиян поражает новый вирус ВИЧ
27.12.2016 21:51

Россиян поражает новый вирус ВИЧ

В России образовался новый вид вируса  иммунодефицита человека (ВИЧ), котороый появился от смешения ранее доминирующего в стране штамма и нового, занесенного из Центральной Азии. Об этом сообщил заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов, пишет Корреспондент.

"У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG", - заявил он.

Вирус успел поразить многих людей, в частности и жителей Москвы.

"Он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей", - отметил Карамов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ЮАР запустили испытание новой вакцины от ВИЧ. За волонтерами, которые согласились на эксперимент, будут наблюдать на протяжении трех лет.

Теги материала: Россия, ВИЧ, вирус
Новости СМИ2
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