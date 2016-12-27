Россиян поражает новый вирус ВИЧ

MIGnews.com.ua

В России образовался новый вид вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), котороый появился от смешения ранее доминирующего в стране штамма и нового, занесенного из Центральной Азии. Об этом сообщил заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов, пишет Корреспондент .

"У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG", - заявил он.

Вирус успел поразить многих людей, в частности и жителей Москвы.

"Он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей", - отметил Карамов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ЮАР запустили испытание новой вакцины от ВИЧ. За волонтерами, которые согласились на эксперимент, будут наблюдать на протяжении трех лет.