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В ВОЗ рассказали о смертности от алкоголя в европейском регионе
27.12.2016 21:37

В ВОЗ рассказали о смертности от алкоголя в европейском регионе

Во Всемирной организации здравоохранения определили уровень употребления алкоголя в европейском регионе на душу взрослого населения и как это влияет на уровень смертности от рака, сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), цирроза печени. Об этом пишет УНН ссылаясь на ВОЗ.

"За последние десять лет уровень потребления алкоголя в некоторых государствах-членах снизился, что привело к сокращению в этих странах количества случаев смерти, связанных с употреблением алкоголя, и это свидетельствует о возможности изменить модели потребления алкогольных напитков. При этом, в распоряжении руководителей должны быть соответствующие данные, что позволит инициировать реализацию наиболее эффективных мер политики. Кроме того, по-прежнему существуют пробелы в знаниях обычного населения об отрицательном влиянии алкоголя, в частности, о том, что он способствует развитию рака", - сообщил один из авторов доклада Юрген Рем.

Кроме того, на  сегодняшний день около 25% от всех смертей от цирроза печени, рака, ССЗ и травм вызваны вредным употреблением алкоголя. Здравоохранители также подчеркивают, что необходимо сократить общее употребление алкоголя и распространить одноразовое употребление спиртных напитков в больших количествах. Именно большое количество алкоголя вредит здоровье больше всего.

Также в ВОЗ подчеркивают необходимость действий на политическом уровне. Государство уменьшит количество людей, употребляющих алкоголь, если сделает спиртные напитки менее доступными и введет в действие запрет на маркетинг и спонсорство спиртных напитков. Соответственно, таким способом снизится и смертность среди населения.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киевгорсовете не собираются давать добро на покупку спиртных напитков в ночное время. По словам секретаря КГГА, запрет на алкоголь ночью позитивно повлиял на динамику преступности в столице. 

Теги материала: алкоголь, онкология, смерть, ВОЗ
Новости СМИ2
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