ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Здоровье
Ученые посоветовали в новогодние праздники отдохнуть от соцсетей
26.12.2016 21:11

Ученые посоветовали в новогодние праздники отдохнуть от соцсетей

Датские исследователи из Университета Копенгагена узнали, что, если постоянно использовать социальные сети, настроение может значительно ухудшиться, а ощущение удовлетворенностью жизнью - снизится, передает HealthInfo.

Ученые провели тестирование, в котором принимали участие как минимум тысяча человек. Подопытных поделили на две группы: в первую вошли те, кто каждый день заходил в социальные сети, а во вторую - те, кто неделю жил без них.

В ходе эксперимента специалисты выяснили, что всего за неделю самочувствие у людей из второй группы стало лучше. Их уровень удовлетворенности своей жизнью возрастал прямо пропорционально тому времени, которое они потратили на социальные сети.

Ученые подчеркнули, что наступающий Новый год и выходные дни, которые сопутствуют празднику, являются отличным поводом отдохнуть от социальных сетей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, при резком потеплении с минусовой температуры до нуля и выше, организм может страдать от стресса.

Теги материала: здоровье, социальная сеть, ученые, эксперимент, настроение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Эпидемиологический порог превышен уже в 17-ти областях Украины
Важное
Эпидемиологический порог превышен уже в 17-ти областях Украины
Простые советы, которые помогут пережить резкие перепады температуры
Важное
Простые советы, которые помогут пережить резкие перепады температуры
Ученые рассказали, почему женщины чаще избегают смертельных болезней
Важное
Ученые рассказали, почему женщины чаще избегают смертельных болезней
Британия предоставила разрешение на рождение ребенка от трех родителей
Важное
Британия предоставила разрешение на рождение ребенка от трех родителей
Как уберечь себя от гриппа в общественном транспорте: семь полезных советов
Важное
Как уберечь себя от гриппа в общественном транспорте: семь полезных советов
Медики уверены, что просроченные продукты не всегда опасны
Важное
Медики уверены, что просроченные продукты не всегда опасны

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как оставить все ненужное в старом году и ни о чем не жалеть
Эксклюзив  Как оставить все ненужное в старом году и ни о чем не жалеть
26.12.2016
Павлив заявил, что в следующем году Аваков может уйти в отставку
Эксклюзив  Павлив заявил, что в следующем году Аваков может уйти в отставку
26.12.2016
Лунный гороскоп на неделю 26 декабря - 1 января
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 26 декабря - 1 января
26.12.2016
Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"
Эксклюзив  Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"  Видеорепортаж
25.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика