Ученые посоветовали в новогодние праздники отдохнуть от соцсетей

MIGnews.com.ua

Датские исследователи из Университета Копенгагена узнали, что, если постоянно использовать социальные сети, настроение может значительно ухудшиться, а ощущение удовлетворенностью жизнью - снизится, передает HealthInfo .

Ученые провели тестирование, в котором принимали участие как минимум тысяча человек. Подопытных поделили на две группы: в первую вошли те, кто каждый день заходил в социальные сети, а во вторую - те, кто неделю жил без них.

В ходе эксперимента специалисты выяснили, что всего за неделю самочувствие у людей из второй группы стало лучше. Их уровень удовлетворенности своей жизнью возрастал прямо пропорционально тому времени, которое они потратили на социальные сети.

Ученые подчеркнули, что наступающий Новый год и выходные дни, которые сопутствуют празднику, являются отличным поводом отдохнуть от социальных сетей.