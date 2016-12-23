ВОЗ создала вакцину от вируса Эбола

MIGnews.com.ua

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об изобретении действующей вакцины против смертельного вируса Эбола, сообщает Радио Свобода.

В Гвинее провели экспертизу, которая подтвердила высокую эффективность экспериментальной вакцины.

ВОЗ сообщает, после прививки вакциной rVSV-ZEBOV более пяти тысяч людей на протяжении 10 дней наблюдения не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания.

Также вакцина была предложена людям, которые находились в тесном контакте с больными.

В начале марта 2016 года было зарегистрировано 11 тысяч 316 смертей вследствие болезни Эбола, в целом случаев этой болезни зарегистрировали 28 тысяч 639 за время последнего ее вспышки, что начался 2014 года.

Наибольшее количество поражений было зафиксировано в странах Западной Африки.

Болезнь Эбола, которую вызывает одноименный вирус, приводит к лихорадке и сильной боли, рвоте и поносу, нарушению функции печени и почек и, в некоторых случаях внутренних и внешних кровоизлияниям.

В течение недели-двух наступает смерть почти у половины больных. Действенных вакцин и лечения до сих пор не существовало. Передается вирус, как полагают, только путем физического контакта с больными или с продуктами их жизнедеятельности.