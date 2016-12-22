Эпидемия гриппа: в Украине из-за болезни умерли пятьчеловек

MIGnews.com.ua

В Украине от гриппа уже умерли пять человек. Об этом сообщает заявила руководитель центра гриппа Министерства здравоохранения Украины Татьяна Дихановская, передает "Радио Свобода".

"Зафиксированы пять смертей от гриппа. В трех случаях - это дети до 17 лет. Эти больные не были привиты против гриппа. Взрослые были из группы высокого риска - это больные диабетом, болезни сердца", - рассказала она.

Согласно данным Дихановской, на сегодняшний день показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемпороги в 17 областях Украины и в Киеве.

В МОЗ сообщают, что больше всего гриппом и ОРВИ болеют в Киеве, а меньше всего - в Закарпатской области.

В этом сезоне в Украине доминирует штамм вируса типа А(H3) сезонный. Его обнаружили у 64,9% больных.

Врачи рекомендуют вакцинироваться в течение всего сезона эпидемии, а в случае заболевания - обращаться к врачам.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, гриппом в Украине заболело уже около 400 тыс. человек. Из них 64,5% - дети до 17 лет.