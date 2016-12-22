ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Здоровье
Эпидемия гриппа: в Украине из-за болезни умерли пятьчеловек
22.12.2016 16:57

Эпидемия гриппа: в Украине из-за болезни умерли пятьчеловек

В Украине от гриппа уже умерли пять  человек. Об этом сообщает заявила руководитель центра гриппа Министерства здравоохранения Украины Татьяна Дихановская, передает "Радио Свобода".

"Зафиксированы пять смертей от гриппа. В трех случаях - это дети до 17 лет. Эти больные не были привиты против гриппа. Взрослые были из группы высокого риска - это больные диабетом, болезни сердца", - рассказала она.

Согласно данным Дихановской, на сегодняшний день показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемпороги в 17 областях Украины и в Киеве.

В МОЗ сообщают, что больше всего гриппом и ОРВИ болеют в Киеве, а меньше всего - в Закарпатской области.

В этом сезоне в Украине доминирует штамм вируса типа А(H3) сезонный. Его обнаружили у 64,9% больных.

Врачи рекомендуют вакцинироваться в течение всего сезона эпидемии, а в случае заболевания - обращаться к врачам.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, гриппом в Украине заболело уже около 400 тыс. человек. Из них 64,5% - дети до 17 лет. 

Теги материала: грипп, эпидемия, смерть
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Эпидемиологический порог превышен уже в 17-ти областях Украины
Важное
Эпидемиологический порог превышен уже в 17-ти областях Украины
Эпидемия гриппа в Украине: заболело уже около 400 тыс. человек
Важное
Эпидемия гриппа в Украине: заболело уже около 400 тыс. человек
В житомирских школах объявили карантин на одну неделю
Важное
В житомирских школах объявили карантин на одну неделю
Как уберечь себя от гриппа в общественном транспорте: семь полезных советов
Важное
Как уберечь себя от гриппа в общественном транспорте: семь полезных советов
Киевским школам разрешили самостоятельно вводить карантин
Важное
Киевским школам разрешили самостоятельно вводить карантин
В Украину доставят еще 100 тыс. упаковок с вакциной против гриппа
Важное
В Украину доставят еще 100 тыс. упаковок с вакциной против гриппа

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
Эксклюзив  Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
22.12.2016
10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
Эксклюзив  10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
22.12.2016
Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
Эксклюзив  Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
21.12.2016
"После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
Эксклюзив  "После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
21.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Если у меня счет в ПриватБанке, то я:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика