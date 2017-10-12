Джоли чуть не стала жертвой хищников ради фотосессии в журнале

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Известная голливудская звезда Анджелина Джоли поучаствовала в опасной фотосессии для обложки популярного журнала "Harper's Bazaar" в Намибии, позировав с термя хищными гепардами, пишет сайт издания.

Кроме того, актриса стала автором открытого письма, в котором поделилась своей позицией относительно прав женщин и ответственности людей за жизнь следующих поколений.

"Когда меня попросили написать это письмо, приуроченное к юбилейному выпуску Harper's Bazaar - я представила себе девушку, читающую его 150 лет назад, когда люди редко доживали до 50, а женщинам и мечтать не приходилось о высшем образовании и уж тем более - о карьере. Что, если бы она увидела нас, современных женщин, сегодня? Смогли бы мы вдохновить ее своим примером? Если так, то думаю, что ход истории можно было бы изменить в лучшую сторону, подняв вопрос о женских правах ранее", - говорится в сообщении Джоли.

Также женщина подчеркнула, что и в наше время в некоторых странах девушки умирают при родах, не имеют права работать и учиться, а домашнее насилие и притеснения считаются нормой, добавив, что не меньшей проблемой является тема охраны животных.

"Ранее мода способствовала тому, что был повышенный спрос на диких животных, мертвых диких животных. Сегодня она может все изменить, изменив сам месседж со страниц и обложек модных журналов - дикие животные прекрасные в своей естественной среде обитания и нигде больше", - подытожила голливудская звезда.