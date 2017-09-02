Новый рекорд: В Германии был сооружен замок из песка высотой с многоэтажку

MIGnews.com.ua

В Германии, в городе Дуйсбург, люди возвели замок из песка, который был официально занесен во всемирную Книгу рекордов Гиннеса, как такой, что имеет наибольшую высоту, сообщает Spiegel .

Сообщается, что для того, чтобы установить новый рекорд понадобилось более 3500 тонн песка.

"В Дуйсбурге мастера соорудили из 3500 тонн песка украшенное произведение искусства. Мировой рекорд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для возведения замка, высота которого составила 16,68 метра, были привлечены граждане десяти стран со всего мира. При этом прошлый рекорд принадлежал замку из песка, построенному весной 2017 года на территории Индии, а его высота составляла 14,84 метра.