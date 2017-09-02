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Новый рекорд: В Германии был сооружен замок из песка высотой с многоэтажку
02.09.2017 11:14

Новый рекорд: В Германии был сооружен замок из песка высотой с многоэтажку  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В Германии, в городе Дуйсбург, люди возвели замок из песка, который был официально занесен во всемирную Книгу рекордов Гиннеса, как такой, что имеет наибольшую высоту, сообщает Spiegel.

Сообщается, что для того, чтобы установить новый рекорд понадобилось более 3500 тонн песка.

"В Дуйсбурге мастера соорудили из 3500 тонн песка украшенное произведение искусства. Мировой рекорд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для возведения замка, высота которого составила 16,68 метра, были привлечены граждане десяти стран со всего мира. При этом прошлый рекорд принадлежал замку из песка, построенному весной 2017 года на территории Индии, а его высота составляла 14,84 метра.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, на территории Труханового острова был установлен Национальный рекорд Украины. Виктор Прокопчук поднял свой квадрокоптер, утяжеленный 16- килограммовой гирей, на высоту в более, чем 36 метров и посвятил новый рекорд Дню Независимости Украины.

Теги материала: замок, фото, песок, книга рекордов Гиннесса, мировой рекорд, Германия
Новости СМИ2
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