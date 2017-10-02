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Кровавый референдум в Каталонии: как полиция атаковала людей. ФОТО
02.10.2017 15:28

Кровавый референдум в Каталонии: как полиция атаковала людей. ФОТО  Фоторепортаж

Власти Каталонии объявили о победе сторонников независимости от Испании на референдуме, прошедшем 1 октября.

При явке 42 процента отделение самого богато испанского региона Каталонии поддержали 90 процентов голосовавших, что более чем в два раза выше показателей 2014 года.

Референдум в Каталонии проходил при жестком противостоянии полиции и нацгвардии Испании с одной стороны и сторонников независимости с другой. В результате столкновений ранения получили почти тысяча человек.

Мадрид признал выборы незаконными и объявил, что референдум о независимости Каталонии провалился. В свою очередь Барселона обещает засудить испанские центральные власти за насилие.

По материалам Корреспондент

Теги материала: выборы, Каталония, референдум, Испания
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