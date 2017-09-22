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Уличный стиль женщин Милана во время Недели моды. ФОТО
22.09.2017 20:40

Уличный стиль женщин Милана во время Недели моды. ФОТО  Фоторепортаж

Неделя моды в Милане - это третья по дате проведения Неделя моды из Большой четверки (Нью-Йорк, Лондон, Париж). В этом году Миланская неделя моды проходит с 20 по 25 сентября.

Сейчас на подиумах Милана проходят показы женских коллекций весенне-летнего сезона 2018. Шоу именитых дизайнеров собирают десятки и даже сотни журналистов, модных блогеров, стилистов и фэшн-критиков со всего мира.

Но помимо показов, Неделя моды в Милане приковывает к себе внимание уличным стилем мировых модниц, которые красуются на улицах города в перерывах между дизайнерскими шоу.

По материалам портала Новое Время

Теги материала: Милан, мода, стиль, красота
Новости СМИ2
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