Уличный стиль женщин Милана во время Недели моды. ФОТО

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Неделя моды в Милане - это третья по дате проведения Неделя моды из Большой четверки (Нью-Йорк, Лондон, Париж). В этом году Миланская неделя моды проходит с 20 по 25 сентября.

Сейчас на подиумах Милана проходят показы женских коллекций весенне-летнего сезона 2018. Шоу именитых дизайнеров собирают десятки и даже сотни журналистов, модных блогеров, стилистов и фэшн-критиков со всего мира.

Но помимо показов, Неделя моды в Милане приковывает к себе внимание уличным стилем мировых модниц, которые красуются на улицах города в перерывах между дизайнерскими шоу.