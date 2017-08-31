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Со дня гибели принцессы Дианы прошло 20 лет: люди до сих пор несут цветы
31.08.2017 15:59

Со дня гибели принцессы Дианы прошло 20 лет: люди до сих пор несут цветы  Фоторепортаж

В четверг, 31 августа, к Кенсингтонскому дворцу в Лондоне люди несут цветы, свечи и записки в память о принцессе Диане. Особняк был резиденцией Дианы вплоть до ее смерти. Накануне дворец посетили сыновья Дианы принцы Уильям и Гарри. Однако официальные траурные мероприятия королевская семья не планирует.

Напомним, принцесса Уэльская Диана умерла 20 лет назад, но о ней до сих пор говорят и помнят. Женщина с "большим сердцем" оставила след не только в британской, но и мировой истории.

Известно, что после развода с принцем Чарльзом в 1996 году Диана отказалась от протокольных обязанностей принцессы, но продолжала появляться на публике. Она погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года вместе с бойфрендом и водителем.

За похоронами Дианы в прямом эфире следили 2 с половиной миллиарда человек. О причинах аварии было высказано много версий, вплоть до того, что Диана стала жертвой заговора. В 2007 году Скотланд-Ярд представил окончательный доклад с итогами расследования. По версии следствия, водитель автомобиля был пьян, а Диана не была пристегнута ремнем безопасности.

В день годовщины со дня смерти мы решили показать вам редкие семейные фото королевской британской семьи.

Как сообщал MIGnews.com.uа, бывший сотрудник аварийно-спасательной службы Шавьер Гурмелон сообщил, что принцесса Уэльская Диана была в сознании и могла говорить после автокатастрофы, произошедшей почти 20 лет назад в туннеле под мостом Альма в Париже.

Теги материала: Принцесса Диана, смерть, ФОТО, память
Новости СМИ2
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