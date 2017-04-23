Датчане создают уникальные детские площадки с чудищами и гигантскими животными. ФОТО

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Дизайнерская компания MONSTRUM, основанная театральными декораторами Оле Барслунд Нилсеном и Кристианом Йенсеном, с 2003 года создает фантастические детские площадки.

Благодаря им воплощаются детские сказочные мечты, а многие взрослые вполне могут снова почувствовать себя ребёнком.

На таких площадках можно полюбоваться на самых разных животных и самые разные строения. Помимо фантазии, там развивается и ловкость ребятни, ведь в распоряжении детей имеется огромное количество лесенок, верёвок, горок и перекладин, по которым так интересно лазать.

Персонажи самых разных видов: от гигантского электрического угря, обвивающего маяк, до башни принцессы и ракеты.



Эти удивительные конструкции радуют детей, а также их родителей, по всему миру

По материалам Gazeta.ua