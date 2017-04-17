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Белый дом отпраздновал Пасху торжественными мероприятиями. ФОТО
17.04.2017 20:26

Белый дом отпраздновал Пасху торжественными мероприятиями. ФОТО  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В Белом доме состоялось празднование пасхального понедельника.

Открывала праздник первая леди США Мелания Трамп со своим мужем Дональдом Трампом и их младшим сыном.

Отмечается, что на традиционное мероприятие пригласили 21 тысячу гостей, что значительно меньше, чем в прошлом году. По мнению организатор, это позволило уменьшить количество людей в очередях и лучше подготовиться к празднику.

На южной лужайке гости искали 40 тысяч пасхальных яиц, из которых 22 тысячи продадут.

Отмечается, что приемом гостей занималась Мелания Трамп.

Так называемый фестиваль пасхальных яиц привлекает ежегодно десятки тысяч человек на Южную лужайку Белого дома.

Этот праздник является одной из старейших традиций Белого дома. В 1878 году президент США Резерфорд Хейз открыл Белый дом для местных детей, которые обменивались пасхальными яйцами.

По материалам ABC News

Теги материала: Белый Дом, празднование, Пасха, ФОТО
Новости СМИ2
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