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В Одессе повторили путь Иисуса на Голгофу. ФОТО
16.04.2017 14:32

В Одессе повторили путь Иисуса на Голгофу. ФОТО  Фоторепортаж

В субботу, 15 апреля, в центре Одессы состоялось костюмированное действо - реконструкция крестного пути Иисуса на Голгофу. В уличном представлении, которое воспроизводит события двухтысячелетней давности, приняли участие более тысячи горожан и актеров.

Впервые городские власти разрешили провести этот спектакль не на Молдаванке, а на центральной улице Дерибасовской. "Голгофа" разместилась возле входа в Пассаж, а начался крестный ход с Екатерининской. Без избиения Иисуса камнями обошлось, отмечают очевидцы масштабного действа.

По материалам УНИАН

Теги материала: Одесса, мероприятие, Иисус Христос, Пасха
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