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В Черкассах святили паски в Свято-Троицком соборе. ФОТО
16.04.2017 14:00

В Черкассах святили паски в Свято-Троицком соборе. ФОТО  Фоторепортаж

Освящать пищу к праздничному столу в Черкасском Свято-Троицком кафедральном соборе начали еще в субботний вечер 15 апреля.
Сотни жителей города принесли для освящения пасхальные корзины, в которых традиционно были - кулич, крашенки и пасхальные яйца, вино, сыр, свечи, некоторые клал еще колбасу, сладости. Свои корзины горожане расставляли по всей площади Славы.

На ночной службе в церкви был председатель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко.

"Пусть яркий свет Пасхи воссияет Украины и подарит нам долгожданный мир! Вспомним в своих молитвах всех тех, кто сейчас хранит наш покой. Встретим этот величественный праздник добрыми делами и с чистыми помыслами. И пусть Божье благословение войдет в каждый дом. Христос воскрес" , - заявил он.

По материалам Vikka.ua

 

Теги материала: ФОТО, Черкассы, Пасха, служба
Новости СМИ2
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