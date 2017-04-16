В Черкассах святили паски в Свято-Троицком соборе. ФОТО

MIGnews.com.ua

Освящать пищу к праздничному столу в Черкасском Свято-Троицком кафедральном соборе начали еще в субботний вечер 15 апреля.

Сотни жителей города принесли для освящения пасхальные корзины, в которых традиционно были - кулич, крашенки и пасхальные яйца, вино, сыр, свечи, некоторые клал еще колбасу, сладости. Свои корзины горожане расставляли по всей площади Славы.

На ночной службе в церкви был председатель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко.

"Пусть яркий свет Пасхи воссияет Украины и подарит нам долгожданный мир! Вспомним в своих молитвах всех тех, кто сейчас хранит наш покой. Встретим этот величественный праздник добрыми делами и с чистыми помыслами. И пусть Божье благословение войдет в каждый дом. Христос воскрес" , - заявил он.