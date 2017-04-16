Как отпраздновали Пасху в Ужгороде. ФОТО

Традиционно праздник Пасхи верующие встречают освящением пасхальных корзин. С этой целью в центральной части Ужгорода собралось немало горожан.
Фотографии обнародовал местный фотограф Сергей Денисенко.
По материалам UA-Peporter
Традиционно праздник Пасхи верующие встречают освящением пасхальных корзин. С этой целью в центральной части Ужгорода собралось немало горожан.
Фотографии обнародовал местный фотограф Сергей Денисенко.
По материалам UA-Peporter
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