Царские хоромы: вагон-салон от "Укрзализныци". ФОТО

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Украинская железная дорога рекламирует премиальную услугу - поездки в вагонах-салонах с пышным интерьером, украшенным портьерами, коврами и кожаной мебелью.

Так выглядит спальня в одном из вагонов "Укрзализныци", которые называются вагонами-салонами. Судя по описанию на сайте "Укрзализныци", вагон-салон - это премиум-услуга, рассчитанная на богатых пассажиров. Путешествие в таком "отеле на колесах" стоит как 11 билетов в спальном вагоне плюс многочисленные сопутствующие расходы. Для сравнения, стоимость 11 спальных билетов из Львова в Харьков - это 13 тыс. грн

В обычной железнодорожной кассе купить билет на путешествие в таком вагоне не получится. Их заказывают заранее через письменную заявку. В вагоне-салоне есть зал, спальня, кабинет, кухня, душ и туалет. Также есть отдельное купе для расчета и охраны.

На сайте "Укразализныци" можно увидеть фотографии десяти таких вагонов.

Обычно такие вагоны цепляют в голову поезда.

Пассажирами этих вагонов в основном бывают бизнесмены, а не политики или звезды.Такие вагоны курсируют Украинский путями уже как минимум семь лет.