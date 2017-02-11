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Первая леди США Меланья Трамп после инаугурации. ФОТО
11.02.2017 15:00

Первая леди США Меланья Трамп после инаугурации. ФОТО  Фоторепортаж

В каких нарядах появлялась на публике первая леди США Меланья Трамп после инаугурации Дональда Трампа 20 января 2017 года.

По материалам ФотоТелеграф

Теги материала: США, президент, первая леди, Трамп, фото
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