Рианна перевоплотилась в знаменитую летчицу Амелию Экхарт. ФОТО

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Известная певица и актриса Рианна стала главной героиней мартовского номера американского глянцевого издания Harper’s Bazaar.

В фотоистории, автором которой выступил перуанский фотограф Мариано Виванко, Рианна предстала в образе Амелии Эрхарт - пионера авиации, которая была первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан, за что была награждена Крестом Летных Заслуг.

На ярких снимках певица показала, какой была бы Эрхарт в наши дни, примерив роскошные образы от таких культовых брендов, как Hermes, Salvatore Ferragamo, Ralph Lauren и Dior Haute Couture. Каждый из образов Рианны для фотосъемки был дополнен винтажными аксессуарами для пилотов и элементами специализированной летной одежды, а также роскошными украшениями от Chopard и Cartier.

"Есть нечто особенное в женщине, которая доминирует в мире мужчин. Необходимы особое изящество, сила, ум, бесстрашие и стальные нервы, для того чтобы никогда не принимать «нет» в качестве ответа. Амелия была динамичной силой в индустрии авиации, установив в свое время несколько рекордов. Поэтому не было никакого сомнения в том, что стоит объединиться с Harper’s Bazaar в честь женщины, которая знала, как превзойти больших мальчиков", - говорит Рианна, комментируя свое перевоплощение в Амелию Эрхарт.