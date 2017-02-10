США накрыло снегом. ФОТО

MIGnews.com.ua

Снежная буря 9 февраля парализовала жизнь на значительной части Восточного побережья США.

Сложные погодные условия накрыли Нью-Йорк, Филадельфию, Питтсбург и другие города.

В Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии выпало от 20 до 30 сантиметров снега. К снегопаду добавился сильный ветер. В Вашингтоне, в частности, его порывы достигали 35 километров в час.

Стихия отразилась на движении транспорта на десятке ключевых автомобильных магистралей, соединяющих разные штаты побережья.