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США накрыло снегом. ФОТО
10.02.2017 11:00

США накрыло снегом. ФОТО  Фоторепортаж

Снежная буря 9 февраля парализовала жизнь на значительной части Восточного побережья США.

Сложные погодные условия накрыли Нью-Йорк, Филадельфию, Питтсбург и другие города. 

В Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии выпало от 20 до 30 сантиметров снега. К снегопаду добавился сильный ветер. В Вашингтоне, в частности, его порывы достигали 35 километров в час.

Стихия отразилась на движении транспорта на десятке ключевых автомобильных магистралей, соединяющих разные штаты побережья.

По материалам портала Подробности

Теги материала: снег, Нью-Йорк, ФОТО, стихия
Новости СМИ2
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