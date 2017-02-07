Как украинские модели покоряли мировые подиумы Недели высокой моды

MIGnews.com.ua

"Высокий старт" мирового fashion-марафона - Неделя моды Haute Couture завершилась в эти выходные.

Она оказалась весьма успешной для украинских моделей: наши соотечественницы были замечены буквально на каждом показе. Ира Кравченко, Юлия Ратнер и Женя Мигович отметились в главных дефиле сезона. Не меньше запомнились гостям показов и Арина Левченко, эффектно закрывшая сразу два шоу, и Елизавета Пенцарская, чей мировой дебют пришелся на дефиле Chanel, и еще одна дебютантка - Юлия Полева, закрывшая шоу Antonio Ortega Couture.

Проверку итальянской Alta Moda украинский десант также прошел. Хотя Арина Левченко, несколько раз дефилировавшая на кутюрных показах Dolce & Gabbana, в runway list этого сезона не значилась, сердца кастинг-директоров показа покорила 26-летняя украинка Яна Годня.