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Как украинские модели покоряли мировые подиумы Недели высокой моды
07.02.2017 15:00

Как украинские модели покоряли мировые подиумы Недели высокой моды  Фоторепортаж

"Высокий старт" мирового fashion-марафона - Неделя моды Haute Couture завершилась в эти выходные.

Она оказалась весьма успешной для украинских моделей: наши соотечественницы были замечены буквально на каждом показе. Ира Кравченко, Юлия Ратнер и Женя Мигович отметились в главных дефиле сезона. Не меньше запомнились гостям показов и Арина Левченко, эффектно закрывшая сразу два шоу, и Елизавета Пенцарская, чей мировой дебют пришелся на дефиле Chanel, и еще одна дебютантка - Юлия Полева, закрывшая шоу Antonio Ortega Couture.

Проверку итальянской Alta Moda украинский десант также прошел. Хотя Арина Левченко, несколько раз дефилировавшая на кутюрных показах Dolce & Gabbana, в runway list этого сезона не значилась, сердца кастинг-директоров показа покорила 26-летняя украинка Яна Годня. 

По материалам JetSetter.ua.

Теги материала: ФОТО, мода, модели, Украина, показ
Новости СМИ2
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