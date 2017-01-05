Как выглядит Венеция после сильного отлива воды

MIGnews.com.ua

В канун Нового года из-за сильного отлива один из главных туристических центров Италии лишился своей привлекательности. Из-за сильного отлива в центральной части Венеции каналы практически пересохли, обнажилось грязное дно с илом, гондольеры остались без работы. Обнажились также фундаменты зданий, что может негативно повлиять на их сохранность.

Как сообщает la Repubblica, такие отливы являются характерными для этого времени года. Трудности с прохождением судов начинаются при понижении уровня воды на 60 см по отношению к уровню моря. В этот раз уровень воды достиг 66 см. Рекордным в этом отношении является 1934 год, когда был зафиксирован 121 см.

Крупные суда были переправлены в самый крупный канал Венеции - Гранд-канал, который остается судоходным. Его глубина достигает пяти метров.