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У Порошенко показали 2016 год на фотографиях
05.01.2017 11:33

У Порошенко показали 2016 год на фотографиях  Фоторепортаж

На фотографиях зафиксированы основные события при участии президента Петра Порошенко и его жены Марины на торжественных и общественных мероприятиях, во время встреч, рабочих поездок и зарубежных визитов. В частности, уникальные кадры посещения передовой, интересные моменты из кулуаров Давосского форума, Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встречи с мировыми лидерами.

В фотогалерею за 2016 год вошли фотографии самых ярких и ожидаемых событий 2016 года - встреча главы государства с освобожденными из РФ украинскими политзаключенными и заложниками, военный парад к 25-й годовщине Независимости Украины, а также вручение жилья и наград военным, обзор полигонов и военных учений, представления самолета Ан-132D. Кроме того, в фотоподборке можно увидеть снимки из зарубежных визитов президента, в частности в Японию, Турцию, Азербайджан, Малайзию, Индонезию, Норвегию, Швецию и другие страны.

Всего за прошлый год фотографы главы государства Николай Лазаренко, Михаил Палинчак и Михаил Маркив сделали более 216 тыс. кадров.

По материалам: Администрация президента 

Теги материала: ФОТО, Администрация Президента, Петр Порошенко, события, год
Новости СМИ2
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