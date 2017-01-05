У Порошенко показали 2016 год на фотографиях

MIGnews.com.ua

На фотографиях зафиксированы основные события при участии президента Петра Порошенко и его жены Марины на торжественных и общественных мероприятиях, во время встреч, рабочих поездок и зарубежных визитов. В частности, уникальные кадры посещения передовой, интересные моменты из кулуаров Давосского форума, Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встречи с мировыми лидерами.

В фотогалерею за 2016 год вошли фотографии самых ярких и ожидаемых событий 2016 года - встреча главы государства с освобожденными из РФ украинскими политзаключенными и заложниками, военный парад к 25-й годовщине Независимости Украины, а также вручение жилья и наград военным, обзор полигонов и военных учений, представления самолета Ан-132D. Кроме того, в фотоподборке можно увидеть снимки из зарубежных визитов президента, в частности в Японию, Турцию, Азербайджан, Малайзию, Индонезию, Норвегию, Швецию и другие страны.

Всего за прошлый год фотографы главы государства Николай Лазаренко, Михаил Палинчак и Михаил Маркив сделали более 216 тыс. кадров.