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Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья. ФОТО
02.01.2017 11:00

Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья. ФОТО  Фоторепортаж

В процессе глобализации культуры разных народов становятся всё больше похожими друг на друга. На этот раз вездесущий ветер перемен закружил в вихре свадебные традиции Японии. Планируя свадебную церемонию, многие японские пары стали отходить от вековых традиций, разбавляя их современными веяниями, позаимствованными у западной культуры. Перемены коснулись и свадебного платья. Японские невесты нашли способ трансформировать традиционное кимоно с длинными рукавами, которое называется фурисодэ, в элегантные свадебные платья в европейском стиле. Однако, в отличие от свадебного платья, которое западная невеста надевает всего один раз, кимоно прослужит японкам ещё очень долго.

По материалам ФотоТелеграф

Теги материала: Япония, женщина, свадьба, невеста, фото
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