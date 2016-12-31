Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле

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В процессе глобализации культуры разных народов становятся всё больше похожими друг на друга. На этот раз вездесущий ветер перемен закружил в вихре свадебные традиции Японии. Планируя свадебную церемонию, многие японские пары стали отходить от вековых традиций, разбавляя их современными веяниями, позаимствованными у западной культуры. Перемены коснулись и свадебного платья. Японские невесты нашли способ трансформировать традиционное кимоно с длинными рукавами, которое называется фурисодэ, в элегантные свадебные платья в европейском стиле. Однако, в отличие от свадебного платья, которое западная невеста надевает всего один раз, кимоно прослужит японкам ещё очень долго.

По материалам ФотоТелеграф.