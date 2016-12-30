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Фото важных событий уходящего 2016 года
30.12.2016 11:13

Фото важных событий уходящего 2016 года  Фоторепортаж

Подводя итоги уходящего года, предлагаем вспомнить самые интересные события 2016 года. Фото из архивов УНИАН.

По материалам: УНІАН

Теги материала: ФОТО, события, год
Новости СМИ2
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