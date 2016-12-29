ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Фото - Кадры из жизни
Новогодняя атмосфера на улочках разных городов мира
29.12.2016 15:00

Новогодняя атмосфера на улочках разных городов мира  Фоторепортаж

Накануне Рождества и Нового года во многих городах мира центральные площади украсили живые и искусственные ели, на улицах появилась праздничная иллюминация и открылись рождественские ярмарки.

По материалам: Лига.Новости

Теги материала: елки, Новый Год, Рождество, праздники, мир
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Как выглядит Деревня Санта-Клауса в Лапландии, в которую он вернулся после Рождественской ночи
Важное
Как выглядит Деревня Санта-Клауса в Лапландии, в которую он вернулся после Рождественской ночи  Фоторепортаж
Лучшие фото конкурса "Мисс мира-2016"
Важное
Лучшие фото конкурса "Мисс мира-2016"  Фоторепортаж
Невероятные фото реальности без фотошопа
Важное
Невероятные фото реальности без фотошопа  Фоторепортаж
Самые странные фото 2016 года по версии Bracroft Media
Важное
Самые странные фото 2016 года по версии Bracroft Media  Фоторепортаж
Подарки, которые хотят дети из разных стран. ФОТО
Важное
Подарки, которые хотят дети из разных стран. ФОТО  Фоторепортаж
На Новый год украшаем не только елку: в Лондоне выпустили новогодние игрушки для бородатых мужчин
Важное
На Новый год украшаем не только елку: в Лондоне выпустили новогодние игрушки для бородатых мужчин  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Стало известно, когда Нацсовет продлит лицензию телеканалу "1+1"
Эксклюзив  Стало известно, когда Нацсовет продлит лицензию телеканалу "1+1"  Видеорепортаж
29.12.2016
"Отобрали лицензию и передали ее Шустеру": соцсети о проблемах телеканала "1+1"
Эксклюзив  "Отобрали лицензию и передали ее Шустеру": соцсети о проблемах телеканала "1+1"
29.12.2016
Семье полицейской, расстрелянной в Днепре, отказали в льготах
Эксклюзив  Семье полицейской, расстрелянной в Днепре, отказали в льготах
29.12.2016
Тандит: Обмен пленными произойдет по формуле 228 на 48
Эксклюзив  Тандит: Обмен пленными произойдет по формуле 228 на 48  Видеорепортаж
28.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика