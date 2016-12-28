Украинские спасатели снялись для календаря

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Сотрудники ГосЧС Киева приняли участие в фотосъемке для календаря на 2017 год, который посвященного профессии спасателя.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Киеве в Facebook .

"Долгожданные изменения в пожарно-спасательной службе уже начались - спасатели получили первую партию календарей абсолютно нового формата. Старания наших спасателей, которые стали главными героями, и всех членов съемочной группы - оправдались", - сказано в сообщении.

Как известно, сотрудники спасательных служб по всему миру часто принимают участие в съемках для подобных календарей. Например, австралийские пожарные выпускают календарь в благотворительных целях.