Фантастический обледеневший маяк на озере Мичиган

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Стихия превратила маяк святого Иосифа на озере Мичиган в ледяного великана, который выглядит совершенно инопланетно. Маяк со всех сторон оброс сосульками, которые приняли причудливые формы под воздействием сильных ветров. Маяк святого Иосифа был построен в 1859 году. Совсем недавно он был отреставрирован на частные пожертвования, размер которых составил 2 миллиона долларов США. Видеозапись маяка, сделанная фотографом Joshua Nowicki, набрала более миллиона просмотров в сети Facebook.