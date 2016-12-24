Появились фото животных из Чернобыльской зоны отчуждения

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Уже прошло три десятилетия с момента взрыва на Чернобыльской атомной электростанции, а её последствия все еще ощутимы для современников. Тридцатикилометровая территория еще долгое время будет памятником человеческого безрассудства, в постоянной погони за научно-техническим прогрессом. По сегодняшний день авария на ЧАЭС считается самой страшной катастрофой, произошедшей по вине людей. Ей присвоен максимальный, седьмой уровень оценки чрезвычайных случаев, по международной шкале ядерных событий. В наши дни местность, зараженная радиацией, превратилась в настоящий заповедник дикой природы. Невмешательство человека в окружающую среду этих территорий дало возможность природе возродиться, и создать идеальные условия для восстановления фауны. В публикации представлены фото животных, проживающих в городах Чернобыль и Припять, а также в северной части Полесского района Киевской области.

По материалам Познавательно.net.