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Появились фото животных из Чернобыльской зоны отчуждения
24.12.2016 11:00

Появились фото животных из Чернобыльской зоны отчуждения  Фоторепортаж

Уже прошло три десятилетия с момента взрыва на Чернобыльской атомной электростанции, а её последствия все еще ощутимы для современников. Тридцатикилометровая территория еще долгое время будет памятником человеческого безрассудства, в постоянной погони за научно-техническим прогрессом. По сегодняшний день авария на ЧАЭС считается самой страшной катастрофой, произошедшей по вине людей. Ей присвоен максимальный, седьмой уровень оценки чрезвычайных случаев, по международной шкале ядерных событий. В наши дни местность, зараженная радиацией, превратилась в настоящий заповедник дикой природы. Невмешательство человека в окружающую среду этих территорий дало возможность природе возродиться, и создать идеальные условия для восстановления фауны. В публикации представлены фото животных, проживающих в городах Чернобыль и Припять, а также в северной части Полесского района Киевской области.

По материалам Познавательно.net.

Теги материала: фото, животные, Чернобыль, пожар на Чернобыльская АЭС, Припять, зона отчуждения, олени, птицы, лисица
Новости СМИ2
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