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Полутораметровый пряничный замок к праздникам. ФОТО
23.12.2016 11:00

Полутораметровый пряничный замок к праздникам. ФОТО  Фоторепортаж

Прошлой зимой художница Кристин Макконнелл (Christine McConnell ) несказанно удивила всех, превратив дом своих родителей в настоящую ведьминскую избушку по мотивам сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель» с пряничными надгробиями и жутковатыми человечками внутри. Талант Кристин не остался незамеченным, и в этом году ресурс Food.com предложил девушке поработать над рождественским угощением в свойственном ей готическом стиле. Ее новый кондитерский шедевр хоть и уступает в размерах прошлогоднему, но выглядит в такой же степени потрясающе. Художница создала полностью съедобный полутораметровый пряничный замок, от которого так и хочется отщипнуть кусочек. На создание замка у Кристин ушел целый месяц.

По материалам ФотоТелеграф

Теги материала: замок, сладости, художница, ФОТО
Новости СМИ2
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