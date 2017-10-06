Уникальные снимки обнаженной Мэрилин Монро выставят на аукцион

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Фотографии легендарной американской актрисы Мэрилин Монро, которые были сделаны на съемках фильма "Что-то должно случиться", выставят на аукцион, сообщает Корреспондент .

По данным источника, снимки были сделаны фотографом Лоуренсом Шиллером, который до этого работал с актрисой в нескольких фильмах.

Стоит отметить, что по сюжету фильма героиня Монро должна была плавать обнаженной в бассейне, чтобы соблазнить своего коллегу Дина Мартина, но сьемки киноленты не удалось завершить в связи со смертью актрисы.