В сети появились удивительные фотографии с фестиваля Burning Man 2017

MIGnews.com.ua

Около 70 тысяч человек со всего мира приняли участие в ежегодном фестивале Burning Man, который традиционно проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада в США. Участники Burning Man, или бёрнеры, создают в пустыне сообщество радикального самовыражения, которое все восемь дней фестиваля занимается самообеспечением и рассчитывает только на собственные силы. Во время фестиваля в безжизненной пустыне появляется множество объектов современного искусства и арт-инсталляций самых немыслимых форм.