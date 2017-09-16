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В сети появились удивительные фотографии с фестиваля Burning Man 2017
16.09.2017 10:56

В сети появились удивительные фотографии с фестиваля Burning Man 2017  Фоторепортаж

Около 70 тысяч человек со всего мира приняли участие в ежегодном фестивале Burning Man, который традиционно проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада в США. Участники Burning Man, или бёрнеры, создают в пустыне сообщество радикального самовыражения, которое все восемь дней фестиваля занимается самообеспечением и рассчитывает только на собственные силы. Во время фестиваля в безжизненной пустыне появляется множество объектов современного искусства и арт-инсталляций самых немыслимых форм.

По материалам ФотоТелеграф.

Теги материала: фестиваль, ФОТО, США
Новости СМИ2
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