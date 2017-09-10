В сети появились фотографии масштабных разрушений после урагана "Ирма"

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В ночь на четверг ураган "Ирма" обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы - заморского департамента Франции. В результате урагана часть региона осталась без электричества. Ураган "Ирма" вызвал наводнение и привел к значительным разрушениям - с корнем вырваны деревья, многие постройки разрушены, серьезно пострадали объекты инфраструктуры. Жертвами урагана стали как минимум восемь человек, еще 23 получили ранения. Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Сейчас ураган двигается в сторону США и 9 сентября достиг побережья Флориды.