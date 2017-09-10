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В Киеве Лещенко женился на Топольской
10.09.2017 10:44

В Киеве Лещенко женился на Топольской  Фоторепортаж

В субботу, 9 сентября, народный депутат от Блока Петра Порошенко и бывший депутат Сергей Лещенко женился на ди-джее Анастасии Топольской, сообщает Корреспондент.

По данным источника, молодых расписали в одном из киевских ЗАГСов, а свадебная вечеринка прошла на ВДНХ в оранжерее.

Стоит отметить, что на свадьбу пригласили только самых близких друзей и родственников. На церемонии было не более 40 человек, среди них - Мария Гайдар, Мустафа Найем, Севгиль Мусаева и Светлана Залищук.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, ва субботу, 9 сентября, в Киеве в центральном ЗАГСе женился сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко - Александр. Кроме этого, личность невесты журналисты пока что не установили.

Теги материала: Сергей Лещенко, свадьба, ФОТО
Новости СМИ2
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