В Киеве Лещенко женился на Топольской

В субботу, 9 сентября, народный депутат от Блока Петра Порошенко и бывший депутат Сергей Лещенко женился на ди-джее Анастасии Топольской, сообщает Корреспондент.
По данным источника, молодых расписали в одном из киевских ЗАГСов, а свадебная вечеринка прошла на ВДНХ в оранжерее.
Стоит отметить, что на свадьбу пригласили только самых близких друзей и родственников. На церемонии было не более 40 человек, среди них - Мария Гайдар, Мустафа Найем, Севгиль Мусаева и Светлана Залищук.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, ва субботу, 9 сентября, в Киеве в центральном ЗАГСе женился сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко - Александр. Кроме этого, личность невесты журналисты пока что не установили.