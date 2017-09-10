В Киеве Лещенко женился на Топольской

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В субботу, 9 сентября, народный депутат от Блока Петра Порошенко и бывший депутат Сергей Лещенко женился на ди-джее Анастасии Топольской, сообщает Корреспондент .

По данным источника, молодых расписали в одном из киевских ЗАГСов, а свадебная вечеринка прошла на ВДНХ в оранжерее.

Стоит отметить, что на свадьбу пригласили только самых близких друзей и родственников. На церемонии было не более 40 человек, среди них - Мария Гайдар, Мустафа Найем, Севгиль Мусаева и Светлана Залищук.