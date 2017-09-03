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В сети появились удивительные фотографии знаменитостей в юности
03.09.2017 20:00

В сети появились удивительные фотографии знаменитостей в юности  Фоторепортаж

У каждого из нас есть свои скелеты в шкафу, и иногда в качестве них выступают детские фотографии из семейного архива, которые мы предпочли бы никогда и никому не показывать. Есть такие фотографии и у наших кумиров.

По материалам ФотоТелеграф.

 

Теги материала: ФОТО, знаменитости, дети
Новости СМИ2
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