Кривые пандусы и голый асфальт: Киев за 2 недели до Евровидения (фоторепортаж)

До начала главного песенного конкурса Европы "Евровидения-2017", который состоится в Украине осталось всего 14 дней, ведь официальная церемония открытия стартует уже 7 мая. Редакция Mignews.com.ua выясняла, насколько готов Киев к приему иностранных гостей, и не будет ли украинцам стыдно перед ними за столицу нашей страны.

Времени осталось совсем мало, и работы возле метро "Левобережная" и "Международного выставочного центра" кипят полным ходом. Несколько сотен рабочих круглосуточно работают по ближайшим окрестностям. На вопрос успеют ли все закончить к Евровидению – рабочие уверяют, что все будет готово к сроку.

Тем не менее, один из вестибюлей метро все еще закрыт, асфальт возле Левобережной еще не постелили и все еще есть много «украинских» ям на дорогах и тротуарах. В ускоренном темпе работают рабочие над обустройством тротуара возле Русановского залива, рядом с МВЦ и "Левобережной" тоже полностью меняют тротуары, ставят новые лавочки, латают дыры, убирают рекламу.

Разгар работы возле метро и "голые дороги".

Само метро пока-что явно не готово – плитка сбита и похоже что руки у рабочих дойдут до нее нескоро.

Внешне вход в метро "Левобережная" никак не изменился.

А вот внутри с отделкой постарались.

Потолки украсили металлическими конструкциями .

Интересно, как правоохранители будут справляться с уличной торговлей, ведь бабушек со свежими овощами и поштучными сигаретами не так просто «победить».

Еще один представитель уличной торговли.

Торговцы в вагонах метро – оценят и поймут ли их иностранные туристы? Будут ли покупать пластыри, раскраски и гнущиеся карандаши по дороге на концерты?

Работы на «Левобережной» еще непочатый край.

Строители работают практически круглосуточно, их конечно жалко, но возникает вопрос: почему так поздно начались активные работы?

Люди на "Левобережной" вынуждены бегать вокруг строительной техники и строителей, там творится настоящий хаос.

На островке меняют тротуар, по всей округе работают сотни рабочих.

Так же готовятся класть новые дороги и уже установили столбцы для заборов.

Рабочим сейчас не позавидуешь, ведь у них осталось совсем мало времени до завершения работ и начальство их постоянно подгоняет .

Для ускорения работ используют самую разнообразную технику.

Состояние тротуара в районе пока оставляет желать лучшего.

Вот такие остановки, появятся по все округе, но пока что закончен монтаж всего нескольких.

Вот так выглядит сейчас большинство остановок возле Русановской набережной.

По дороге в направлении к МВЦ мы обнаружили "стильный" заборчик из вагонки, который тщательно намывали работники.

Рядом с тем же заборчиком было обнаружено проявление «украинской воспитанности» и готовности к "европейской воспитанности".

Рабочие не покладая рук меняют мостовые и выкладывают тротуары. Следуют отдать им должное – работают они весьма быстро и качественно.

А вот к этим "пандусам", есть много вопросов. Люди с особыми потребностями точно не смогут ими самостоятельно воспользоваться. Инвалидные коляски здесь точно не проедут. И, судя по всему менять их в планы рабочих не входит.

«Живописная» яма прямо по дороге к МВЦ. Туда, кстати, свалены остатки асфальта, похоже на то, что его там собираются похоронить.

Собственно, вот и сам МВЦ. Если сравнивать с крупнейшими европейскими концерт-холлами в Германии или Франции, то выглядит он, мягко говоря, не очень презентабельно.

Вокруг МВЦ высадили тую.

Повышенные меры безопасности вокруг МВЦ представлены двойным забором, который при желании перешагнуть несложно.

Любят у нас в странах СНГ, чтобы «по-багатому», да вот получается не очень. Обилие золотого в МВЦ напрочь убивает понятие «стильности» его внешнего вида.

Вот таких сбитых бордюров в районе десятки. Успеют ли их все отремонтировать пока неясно.

А это будущий фонарный столб, за две недели рабочие должны смонтировать их несколько сотен.