20 черно-белых фотографий из жизни советской Грузии в 1976 году

MIGnews.com.ua

Грузия - страна, которая за последние четверть века переживала две войны и, пожалуй, самые стремительные на постсоветском пространстве реформы. Сегодня это страна небогатая, но бесплатно оказывающая медицинскую помощь не только своим гражданам, но и жителям своих мятежных республик. В этой стране упор делают на туризм, а разных уголках Грузии можно встретить беженцев, которые живут здесь уже по 25 лет. Какой была Грузия во времена СССР можно увидеть на фотографиях этого обзора.