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20 черно-белых фотографий из жизни советской Грузии в 1976 году
13.02.2017 11:00

20 черно-белых фотографий из жизни советской Грузии в 1976 году  Фоторепортаж

Грузия - страна, которая за последние четверть века переживала две войны и, пожалуй, самые стремительные на постсоветском пространстве реформы. Сегодня это страна небогатая, но бесплатно оказывающая медицинскую помощь не только своим гражданам, но и жителям своих мятежных республик. В этой стране упор делают на туризм, а разных уголках Грузии можно встретить беженцев, которые живут здесь уже по 25 лет. Какой была Грузия во времена СССР можно увидеть на фотографиях этого обзора.

По материалам ФотоТелеграф.

Теги материала: ФОТО, Грузия, СССР, Тбилиси
Новости СМИ2
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