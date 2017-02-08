ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Фото
Алла Левушкина - старейший хирург, которая до сих пор проводит более сотни операций в год
08.02.2017 11:00

Алла Левушкина - старейший хирург, которая до сих пор проводит более сотни операций в год  Фоторепортаж

Алла Ильинична Левушкина - старейший в мире практикующий хирург, на её счету более 10 000 операций. Она врач-хирург городской клинической больницы в городе Рязани. И в свои 87 лет, она не имеет ни малейшего намерения завершить свою деятельность, которую начала в 1951 году.

Верность профессии Алла Ильинична хранит уже 63 года.

 "Вообще-то я хотела стать геологом - нравится мне походная жизнь, сложности, препятствия. Но потом прочла «Записки врача» Вересаева и решила поступать в медицинский - весьма романтическая я барышня была. В 1945 году конкурс во Второй Московский медицинский институт имени Сталина был огромный, что еще больше меня подстегнуло. Мне говорили: "Ну куда ты лезешь, деревня", а я решила: рискну".

Самого первого своего пациента запомнила: трахеотомию вместе с коллегой ему делали, а он как давай кашлять. "Кровь была даже на потолке. Ого, думаю, какую кровавую профессию я себе выбрала".

По материалам ФотоТелеграф.

Теги материала: ФОТО, Медицина, врач, хирург, Россия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Как украинские модели покоряли мировые подиумы Недели высокой моды
Важное
Как украинские модели покоряли мировые подиумы Недели высокой моды  Фоторепортаж
Парк аттракционов "Машины острова Нант" во Франции: обитель механических существ
Важное
Парк аттракционов "Машины острова Нант" во Франции: обитель механических существ  Фоторепортаж
Королева Великобритании отмечает 65 лет на троне
Важное
Королева Великобритании отмечает 65 лет на троне  Фоторепортаж
92-летняя ветеран армии США не выходила из дома, пока не познакомилась с этим псом
Важное
92-летняя ветеран армии США не выходила из дома, пока не познакомилась с этим псом  Фоторепортаж
В Донецке на одну из многоэтажек повесили сине-желтый флаг
Важное
В Донецке на одну из многоэтажек повесили сине-желтый флаг  Фоторепортаж
15 самых необычных фонтанов мира
Важное
15 самых необычных фонтанов мира  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
Эксклюзив  В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
08.02.2017
"Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
Эксклюзив  "Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
08.02.2017
Савченко намерена защищать свой "Закон"
Эксклюзив  Савченко намерена защищать свой "Закон"
08.02.2017
Савченко заявила, что ни Порошенко, ни Путин не заинтересованы в разрешении конфликта
Эксклюзив  Савченко заявила, что ни Порошенко, ни Путин не заинтересованы в разрешении конфликта  Видеорепортаж
08.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика