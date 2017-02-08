Алла Левушкина - старейший хирург, которая до сих пор проводит более сотни операций в год

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Алла Ильинична Левушкина - старейший в мире практикующий хирург, на её счету более 10 000 операций. Она врач-хирург городской клинической больницы в городе Рязани. И в свои 87 лет, она не имеет ни малейшего намерения завершить свою деятельность, которую начала в 1951 году.

Верность профессии Алла Ильинична хранит уже 63 года.

"Вообще-то я хотела стать геологом - нравится мне походная жизнь, сложности, препятствия. Но потом прочла «Записки врача» Вересаева и решила поступать в медицинский - весьма романтическая я барышня была. В 1945 году конкурс во Второй Московский медицинский институт имени Сталина был огромный, что еще больше меня подстегнуло. Мне говорили: "Ну куда ты лезешь, деревня", а я решила: рискну".

Самого первого своего пациента запомнила: трахеотомию вместе с коллегой ему делали, а он как давай кашлять. "Кровь была даже на потолке. Ого, думаю, какую кровавую профессию я себе выбрала".